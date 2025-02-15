مجلس النواب يشارك باجتماع لـ«الاتحاد البرلماني الدولي» في نيويورك

شارك النائب الأول لرئيس مجلس النواب فوزي النويري، وعضو مجلس النواب، ربيعة أبوراص، في جلسة الاستماع البرلمانية للاتحاد البرلماني الدولي التي عُقدت بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وناقشت الجلسة “الخطط العالمية لمكافحة الفقر وعدم المساواة، إلى جانب تأثير السياسات الضريبية الدولية على هذه القضايا المحورية، وتهدف الجلسة إلى تعزيز الفاعلية البرلمانية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة بحلول عام 2030”.

وعلى هامش الجلسة، عقد الوفد الليبي برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب، اجتماعاً مع نظيريه التونسي والجزائري، حيث تم خلال هذه الاجتماعات “بحث سُبل توحيد المواقف والجهود الدبلوماسية للتصدي للمخططات الدولية الهادفة إلى تهجير أهالي غزة والاستيلاء على أراضيهم، مؤكدين على موقفهم الثابت في دعم القضية الفلسطينية وحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة”.

وتأتي هذه الاجتماعات “في إطار التنسيق المستمر بين البرلمانات العربية لتعزيز المواقف المشتركة إزاء القضايا الإقليمية والدولية، وترسيخ دور الدبلوماسية البرلمانية في الدفاع عن القضايا العادلة في مختلف المحافل الدولية”.