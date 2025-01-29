مجلس النواب يشارك باجتماع لمفوضية الانتخابات في طرابلس

شاركت عضو مجلس النواب نعيمة دلف، في اجتماع المجلس القومي للمرأة الذي عقد في مقر المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بمدينة طرابلس، بحضور رئيس المجلس القومي الدكتورة فوزية الشريف ونائبتها عن المنطقة الغربية مفيدة خليل، وحضور عضوات مكاتب المجلس القومي للمرأة ولفيف من الحقوقيات وناشطات المجتمع المدني.

والقت عضو مجلس النواب، “كلمة باركت خلالها جهود وتكاتف النساء تحت شعار المجلس القومي للمرأة عطاء ومصالحة وفاء، شرقاً وغرباً وجنوباً للرقي معا بالمرأة ومشاركتها الفعالة في العملية الانتخابية كناخبة او مترشحة في انتخابات البلديات”.

وفيما يخص العملية الإنتخابية، أكدت على “احترام مجلس النواب للمسار الديمقراطي، مشيرة إلى أن مجلس النواب قد أصدر تشريعاته وتعديلاته فيما يتعلق بالقوانين الانتخابية، تحقيقاً لإدارة الشعب الليبي في إجراء انتخابات شفافة وإنهاء المراحل الانتقالية للوصول بالبلاد الى حالة الاستقرار”.

وفي ختام الاجتماع استلمت عضو مجلس النواب نعيمة دلف، درعاً نيابة عن وزيرة المرأة في الحكومة الليبية مقدم من رئيسة المجلس القومي تقديراً لدعمها للمجلس القومي المرأة.