مجلس النواب يشارك بافتتاح قمة «الاستثمار العربي الإفريقي» في مصر

شارك أعضاء لجنة القطاعات الإنتاجية بمجلس النواب يوسف الفرجاني، بالخير الشعاب، عائشة الطبلقي، وعضوتا المجلس أسمهان بالعون، ابتسام الرباعي، في افتتاح قمة الاستثمار العربي الإفريقي والتعاون الدولي في دورتها السابعة والعشرين والمعرض الدولي المصاحب لها المقامة تحت شعار «روابط اقتصادية.. سياحة ،صناعة ، زراعة ، تنمية شاملة مستدامة»، برعاية مجلس الوزراء المصري وجامعة الدول العربية.

وألقى أعضاء مجلس النواب عدد من الكلمات خلال افتتاح القمة أوضحوا فيها “التحديات التي تواجه الاستثمار في ليبيا وسبل تذليل الصعاب للمستثمر العربي والإفريقي والدولي في خوض تجربة الاستثمار في ليبيا”.

هذا وتهدف القمة التي انطلقت في العاصمة القاهرة وتستكمل فعالياتها بمحافظة أسوان إلى “التركيز على الصناعات التكاملية في المنطقة، ودور التعليم الفني في جودة الصناعات الوطنية لتحقيق النهضة التصديرية المأمولة، والتوسع في إقامة المشروعات الخضراء صديقة البيئة والتحول المستدام لنظم الري الحديث، ودعم الشباب وريادة الأعمال والمشروعات المتوسطة والصغيرة في ظل التحول الرقمي”.

الجدير بالذكر أن “القمة التي انطلقت يوم أمس الاثنين وتستمر حتى الخامس عشر من نوفمبر الجاري شهدت حضور عدد كبير من الدول العربية والإفريقية والأوروبية”.