مجلس النواب يشارك بجلسات «البرلمان الإفريقي» في المغرب

شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان الإفريقي، الذي يقام في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية تحت عنوان “من أجل بناء أسس مستدامة للاستقرار والأمن في أفريقيا”.

وألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كلمة خلال المنتدى أكد خلالها بأن “الاستقرار والأمن يحتاجان للتنمية وهو شرط لا ينبغي أن يكون غائبا، ولذلك يجب أن تسير مرحلة البناء، لتوفير فرص عمل للشباب بالتوازي مع عملية بناء الاستقرار”.

وأوضح أن “الاستقرار يتطلب التقدم في طريق المصالحة وطي صفحة الماضي وفتح باب المشاركة للجميع دون اقصاء، وأيضا الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وهو ما يعني تعزيز قيم العدالة والمساواة ومن المفيد الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لنزاعات عنيفة، مشيراً إلى وجود عدد من الاتفاقيات الدولية التي تحتاج التفعيل ووضع آليات العمل لها”.

وأكد العقوري على “أهمية دور البرلمانيين في تعزيز الاستقرار من خلال المبادرات المختلفة التي تهدف لتشجيع الحوارات بين أبناء الشعب الواحد وبين دول القارة، حيث يمكن أن تساهم الدبلوماسية البرلمانية في وضع الأرضية المشتركة لتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية”.

كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب على “أن طريق التنمية المستدامة هو طريق طويل، ولكن الحرص على متابعته سيكون له الأثر الإيجابي في منع مزيد من النزاعات، وحلحلة الاختلافات الحالية”.