مجلس النواب يشارك بجلسات «البرلمان الإفريقي» في المغرب

شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري في المنتدى الثاني لرؤساء لجان الشؤون الخارجية بالبرلمان الإفريقي، الذي يقام في العاصمة الرباط بالمملكة المغربية تحت عنوان “من أجل بناء أسس مستدامة للاستقرار والأمن في أفريقيا”.
وألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي كلمة خلال المنتدى أكد خلالها بأن “الاستقرار والأمن يحتاجان للتنمية وهو شرط لا ينبغي أن يكون غائبا، ولذلك يجب أن تسير مرحلة البناء، لتوفير فرص عمل للشباب بالتوازي مع عملية بناء الاستقرار”.
وأوضح أن “الاستقرار يتطلب التقدم في طريق المصالحة وطي صفحة الماضي وفتح باب المشاركة للجميع دون اقصاء، وأيضا الاهتمام بملف حقوق الإنسان، وهو ما يعني تعزيز قيم العدالة والمساواة ومن المفيد الاستفادة من تجارب الدول الأخرى التي تعرضت لنزاعات عنيفة، مشيراً إلى وجود عدد من الاتفاقيات الدولية التي تحتاج التفعيل ووضع آليات العمل لها”.
وأكد العقوري على “أهمية دور البرلمانيين في تعزيز الاستقرار من خلال المبادرات المختلفة التي تهدف لتشجيع الحوارات بين أبناء الشعب الواحد وبين دول القارة، حيث يمكن أن تساهم الدبلوماسية البرلمانية في وضع الأرضية المشتركة لتعزيز الاستقرار في القارة الأفريقية”.
كما أكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب على “أن طريق التنمية المستدامة هو طريق طويل، ولكن الحرص على متابعته سيكون له الأثر الإيجابي في منع مزيد من النزاعات، وحلحلة الاختلافات الحالية”.
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