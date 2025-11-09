مجلس النواب يشارك بجلسة حوارية مشتركة بين البرلمان الإفريقي والأوروبي

شارك أعضاء مجلس النواب في البرلمان الإفريقي، يوسف الفاخري، صالح قلمة، وأسماء الخوجة، في أعمال الجلسة الحوارية المشتركة بين البرلمان الإفريقي والبرلمان الأوروبي، والتي عُقدت بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني وعدد من مراكز الفكر الأوروبية ومراكز حقوق الإنسان.

وتأتي هذه الجلسة في إطار المراجعة البرلمانية للعلاقات بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي على مدى خمسةٍ وعشرين عامًا، بهدف تعزيز دور البرلمانات في بناء الشراكات بين القارتين وضمان أن تكون العلاقات الإفريقية الأوروبية قائمة على التفاعل الشعبي والمؤسسي الفعّال.

وركزت النقاشات على التقدم المحرز في تنفيذ الالتزامات السابقة، والتحديات القائمة، إضافة إلى التحضيرات الاستراتيجية للقمة المقبلة بين الاتحادين، بما في ذلك قضايا السلم والأمن، والتحول الأخضر، والهجرة، مع التأكيد على أهمية تعزيز الدور البرلماني وضمان المساءلة وتوسيع الحوار الشامل بين المؤسسات التشريعية.

وتهدف هذه الجلسة إلى تحويل الالتزامات رفيعة المستوى إلى نتائج ملموسة تسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز التواصل بين شعوب القارتين الإفريقية والأوروبية.