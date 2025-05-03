مجلس النواب يشارك بجلسة مؤتمر «الاتحاد البرلماني العربي» في الجزائر

شارك وفد مجلس النواب، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب الأستاذ فوزي النويري، وعضوية النواب الصالحين عبد النبي، حسن البرغوثي، وعائشة شلابي، إلى جانب رئيس ديوان مجلس النواب عبدالله المصري الفضيل، اليوم السبت، في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الثامن والثلاثين للاتحاد البرلماني العربي، المنعقد في العاصمة الجزائرية الجزائر، تحت عنوان: “دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية”.

ويشهد المؤتمر مشاركة واسعة من رؤساء البرلمانات والوفود البرلمانية العربية، وذلك للتباحث حول التطورات الراهنة في العالم العربي، ومناقشة دور الاتحاد البرلماني العربي في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية.

هذا ويُعقد المؤتمر الـ38 للاتحاد البرلماني العربي في ظل تحديات سياسية وأمنية واقتصادية متسارعة تواجه المنطقة، ويأتي هذا الاجتماع كمنصة لتعزيز التنسيق البرلماني العربي، ومواكبة المتغيرات الإقليمية والدولية، بما يسهم في توحيد المواقف تجاه القضايا المصيرية التي تمس الأمن والاستقرار العربي، وعلى رأسها القضية الفلسطينية، والأزمات الإقليمية، والتحديات الاقتصادية والتنموية.