مجلس النواب يشارك بدورة تدريبية في الأردن حول «مكافحة الإرهاب»

شارك عضوا الشعبة البرلمانية الليبية في برلمان البحر الأبيض المتوسط، بالخير الشعاب ومحمد بشير الفيرس، في الدورة التدريبية البرلمانية التي انطلقت اليوم الثلاثاء في العاصمة الأردنية عمان.

والدورة التي تحمل عنوان “الإجراءات التشريعية والسياسات لمنع ومكافحة استخدام الذكاء الاصطناعي والتقنيات الحديثة لأغراض الإرهاب والتطرف العنيف”، نظمت بالتعاون بين مكتب الأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب (UNOCT) وبرلمان البحر الأبيض المتوسط (PAM)، وبدعم من مجلس الشورى القطري، واستضافها مجلس الأعيان الأردني.

وتهدف الدورة إلى تعزيز القدرات التشريعية والرقابية للبرلمانات لمواجهة التحديات التي تفرضها التقنيات الحديثة، وضمان توافق التشريعات الوطنية مع المعايير الدولية ومبادئ حقوق الإنسان.

وتأتي هذه المشاركة في إطار حرص مجلس النواب الليبي على تعزيز دوره الفاعل في الجهود البرلمانية الإقليمية والدولية التي تسعى إلى تعزيز الأمن ومكافحة الإرهاب من خلال تطوير الأطر التشريعية الحديثة.

وتستمر الدورة التدريبية لمدة يومين.