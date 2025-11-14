مجلس النواب يشارك بدورة تدريبية في «البرلمان الإفريقي»

أوضح مجلس النواب أن عضو المجلس يوسف الفاخري، بصفته عضو اللجنة الدائمة للتحالف البرلماني الأفريقي للأمن الغذائي والتغذية (PAPA-FSN)، شارك في الدورة التدريبية لتنمية القدرات لأعضاء التحالف، التي أقيمت بمدينة ساندتون بجنوب أفريقيا، تزامنًا مع انطلاق أعمال الجلسات العامة للبرلمان الأفريقي في دورته التشريعية السادسة خلال الفترة من 1 إلى 14 نوفمبر 2025.

وأشار المجلس إلى أن الدورة ركّزت على موضوع “تشريع الحق في الغذاء الكافي”، ونظمت بالتعاون بين البرلمان الأفريقي ومنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة (FAO)، وبدعم من الوزارة الاتحادية الألمانية للزراعة والأغذية، بهدف تمكين البرلمانيين الأفارقة من تعزيز التشريعات الوطنية والإقليمية لضمان الحق في الغذاء الكافي.

وأضاف مجلس النواب أن الدورة تناولت دور البرلمانات الأفريقية في قيادة تحويل أنظمة الأغذية الزراعية لتصبح أكثر شمولاً وإنصافاً ومرونة، بما يتماشى مع أجندة الاتحاد الأفريقي 2063 وخطة البرنامج الشامل للتنمية الزراعية في أفريقيا (2026 – 2035).

وأكد المجلس أن انعقاد الدورة يأتي في ظل استعداد القارة الأفريقية لاستضافة القمة البرلمانية العالمية لمكافحة الجوع وسوء التغذية عام 2026، التي تتزامن مع الذكرى العشرين لإصدار المبادئ التوجيهية للحق في الغذاء.

وتابع المجلس أن الدورة تكللت باعتماد البرلمان الأفريقي خلال اجتماعاته الحالية القانون النموذجي للإدارة المستدامة للتربة في أفريقيا، الذي يوفر إطارًا قانونياً لحماية التربة، وتعزيز الأمن الغذائي، ودعم جهود مواجهة تغيّر المناخ.