مجلس النواب يشارك بمناقشات عالمية حول بناء السلام

شارك عضو مجلس النواب يوسف الفاخري، في جلسة حوارية نظمها مركز الخدمات الإقليمي لأفريقيا التابع لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي، الخاصة بقييم جهود بناء السلام لعام 2025.

وركز النقاش على عدة محاور أساسية، من بينها، “الوقاية وبناء السلام، من خلال التأكيد على أهمية الوقاية من النزاعات كأحد أهم ركائز بناء السلام المستدام، ودور لجنة بناء السلام في هذا الصدد، مع تسليط الضوء على العلاقة بين بناء السلام والتنمية المستدامة، وكيفية تحقيق التكامل بين الجهود المبذولة في هذين المجالين لتحقيق نتائج مستدامة”.

وبحسب وكالة وال، “ناقش المشاركون دور أهداف التنمية المستدامة 2030 في دعم جهود بناء السلام، وكيف يمكن لهذه الأهداف أن تساهم في تحقيق مجتمعات أكثر عدالة واستدامة، كما بحثت تأثير إصلاحات الأمم المتحدة على فعالية بعثات حفظ السلام، لا سيما في الأوضاع الانتقالية، وكيف يمكن لهذه الإصلاحات أن تساهم في تعزيز دور الأمم المتحدة في بناء السلام”.

يذكر أن الجلسة “تهدف إلى تحسين عمل الأمم المتحدة في مجال بناء السلام، والتركيز على دعم الجهود الوطنية والإقليمية لمنع النزاعات وحل الخلافات بالطرق السلمية، كما شارك فيها ممثلو مفوضية الاتحاد الأفريقي والمنظمات الإقليمية، بالإضافة إلى عدد من الخبراء في مجال بناء السلام”.