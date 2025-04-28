 مجلس النواب يشارك بندوة افتراضية حول المشاركة العامة وتحسين الحوكمة

شارك رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب رمضان شمبش ومدير مكتب التدريب والتطوير بديوان المجلس زياد فرج سالم، عبر الاتصال المرئي المباشر، في الندوة التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بالتعاون مع مركز الدراسات والتدريب البرلماني بالبرلمان الكيني حول المشاركة العامة في البرلمان وأثرها على الديمقراطية البرلمانية وتعزيز التشريعات من أجل تحسين الحوكمة.

وركزت الندوة على دور معاهد التدريب البرلماني في تعزيز المشاركة العامة في البرلمانات، حيث شهدت مناقشات ومداخلات إلى جانب تقديم عدد من العروض حول أفضل الممارسات والتجارب في هذا المجال.

وتأتي هذه الندوة ضمن سلسلة الندوات الافتراضية التي ينظمها مركز المشاركة العامة التابع للاتحاد البرلماني الدولي وشبكة البرلمانيين الدوليين لمتابعة التقرير البرلماني العالمي لعام 2022 الصادر عن الاتحاد البرلماني الدولي وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي بشأن المشاركة العامة في عمل البرلمان.