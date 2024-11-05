مجلس النواب يشارك بندوة للبرلمانات الإفريقية في زيمبابوي

شارك رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب فارس رزق، في الندوة السابعة للمستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية في العاصمة الزيمبابوية هراري.

وبحسب مجلس النواب، “أقيمت الندوة تحت عنوان (وضع القوانين والإشراف عليها: مركزية المكاتب القانونية في الهيئات التشريعية)، حيث قدّم الأمين العام لمجلس المستشارين الدكتور جونسون أوكيلو، في مستهل الندوة الشكر لديوان مجلس النواب الليبي على استضافته للاجتماع الرابع لمجلس المستشارين القانونيين الذي أقيم في مطلع العام الحالى في مدينة بنغازي” .

وشهدت الندوة “مناقشة عدد من أوراق العمل المقدمة من المشاركين حول تعقيدات صياغة ومعالجة مشاريع القوانين والتحديات التى تواجه المستشار القانوني في البرلمانات وتعزيز دور المواطنين في عملية وضع التشريع، كما شهدت الندوة انتخاب رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية بديوان مجلس النواب ممثلا للمنطقة الشمالية بمجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الافريقية للمرة الثانية على التوالي”.

يذكر أن “الندوة السابعة للمستشارين القانونيين أقيمت على مدى ثلاثة أيام في العاصمة الزيمبابوية هراري”.