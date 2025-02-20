مجلس النواب يشارك بورشة عمل لـ«منظمة الهجرة الدولية» في تونس

افتتح رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، عبر الاتصال المرئي المباشر ورشة العمل التدريبية التي نظمتها منظمة الهجرة الدولية حول تحديد البيانات وتحليلها وإعداد التقرير بمشاركة عدد من الجامعات الليبية.

وألقى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، كلمة أكد خلالها على “أهمية إشراك الجامعات الليبية في ملف الهجرة لتطوير قدراتهم في المجالات البحثية من أجل دعم صناع القرار في الجهات التنفيذية والتشريعية بالبحوث والدراسات المفيدة وهو ما يُعد شرطاً أساسياً للحوكمة الرشيدة في هذا الملف”،

وأكد على “أهمية ورقاتهم البحثية، وانها ستكون محل تقدير، حيث اصبح من الضروري ان يتم اتخاذ القرارات والسياسات الحكومية تجاه ملف الهجرة استنادا على الأدلة الموضوعية التي يوفرها الباحثون، مشيراً إلى دعم مجلس النواب للقطاع البحثي في ليبيا، وداعياً الباحثين المشاركين في الورشة للاستفادة من البرنامج وإنتاج ورقات بحثية على مستوى عالي”.

وأثنى رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف العقوري، على “دور وزارة التعليم العالي ووزارة الخارجية لدعمهم هذه المشروع من اجل تقريب الجامعات والباحثين من مراكز صنع القرار”.

الجدير بالذكر أن “ورشة العمل التدريبية التي تستمر على مدى ثلاثة ايام أقيمت في دولة تونس وتأتي ضمن المرحلة العملية من برنامج بحوث الهجرة”.