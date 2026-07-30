مجلس النواب يشارك في أعمال «البرلمان الإفريقي» ويناقش ملفات القارة

شارك مجلس النواب في سلسلة من الاجتماعات والفعاليات البرلمانية الإفريقية المنعقدة في مدينة ميدراند بجمهورية جنوب إفريقيا، ضمن الدورة العادية الأولى للفترة التشريعية السابعة للبرلمان الإفريقي، حيث تناولت الاجتماعات عددًا من الملفات السياسية والاقتصادية والإنسانية المرتبطة بأوضاع القارة.

وشاركت شعبة البرلمان الإفريقي بمجلس النواب، الأربعاء 29 يوليو 2026، في أعمال الجلسة العامة الثالثة للبرلمان الإفريقي، التي انعقدت بحضور أعضاء البرلمان ضمن جدول أعمال تضمن مناقشة ملفات اقتصادية ومالية.

وناقشت الجلسة تقرير ميزانية البرلمان الإفريقي للعامين الماليين 2026 و2027، إلى جانب بحث عدد من البنود المتعلقة بأعمال لجنة الشؤون المالية والميزانية.

كما تناول المشاركون تقرير بعثة التقييم الخاص بتنفيذ مبادرة التجارة الموجهة لاتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية، بالاستناد إلى تجربة جمهورية غانا، مع بحث التحديات التي تواجه التجارة البينية بين الدول الإفريقية، ومن أبرزها المعوقات التنظيمية وارتفاع التعريفات الجمركية وتأثيرها على القدرة التنافسية.

وشهدت المناقشات طرح توصيات ركزت على أهمية تطوير مشاريع البنية التحتية، بما يشمل الموانئ والطرق وشبكات السكك الحديدية، بهدف تسهيل حركة السلع وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة.

كما دعا المشاركون إلى تطوير إطار نموذجي لرقمنة المراكز الحدودية الموحدة وتسهيل إجراءات العبور، إضافة إلى وضع النساء والشباب والشركات الصغيرة والمتوسطة ضمن أولويات تنفيذ اتفاقية التجارة الحرة القارية الإفريقية.

وأكدت الجلسات أهمية حث الدول الأعضاء على التصديق على بروتوكول الاتحاد الإفريقي بشأن حرية تنقل الأشخاص، والعمل على إدماجه ضمن التشريعات الوطنية.

وفي وقتٍ سابقٍ من اجتماعات الدورة، شارك أعضاء شعبة البرلمان الإفريقي بمجلس النواب، وهم سالم قنان، وأسماء الخوجة، وعبد القادر حسن يحيى، وصالح قلمه، في جلسة عامة ناقشت ملفات السلم والأمن والصحة، عقب اكتمال النصاب القانوني بحضور 119 عضوًا.

وتطرقت تلك الجلسة إلى التداعيات الإنسانية والأمنية للأزمة في السودان، إلى جانب التقرير المشترك بشأن الرقابة والمساءلة في مسارات إصلاح القطاع الأمني الإفريقي، إضافة إلى تقييم جاهزية أنظمة الأمن الصحي في الدول الإفريقية في ضوء الدروس المستفادة من أزمة الإيبولا بالتنسيق مع المركز الإفريقي لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

كما ناقشت الجلسة تطوير خدمات الرعاية الصحية للأمهات وحديثي الولادة، ومبادرة دمج الطب التقليدي ضمن المنظومات الصحية الإفريقية.

وفي جانبٍ آخر من المشاركة البرلمانية الليبية، عقدت المجموعة الإقليمية لدول شمال إفريقيا بالبرلمان الإفريقي اجتماعها الدوري برئاسة يسري بواب، وبمشاركة مقرر المجموعة عبد القادر حسن يحيى، وأعضاء البرلمان الإفريقي عن دول شمال إفريقيا، بينهم أعضاء مجلس النواب الليبي سالم قنان، وأسماء الخوجة، وصالح قلمه.

وبحث الاجتماع عددًا من البنود المدرجة على جدول الأعمال، من بينها اعتماد محاضر الاجتماعات السابقة للمجموعة، إلى جانب مناقشة سبل تعزيز التنسيق البرلماني بين دول شمال إفريقيا.

وشهد الاجتماع حضور سفيرة دولة فلسطين لدى جمهورية جنوب إفريقيا حنان جرار، حيث أكد أعضاء المجموعة دعمهم للقضية الفلسطينية داخل البرلمان الإفريقي، ومواصلة التنسيق لتعزيز الموقف الداعم للحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني.

وفي السياق ذاته، عقد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب يوسف إبراهيم العقوري لقاءً مع خبيرة الأزمات الدولية كلوديا غازيني، بحضور عضو مجلس النواب الدكتور خليفة الدغاري، حيث تناول اللقاء تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية وعددًا من القضايا السياسية والإنسانية المرتبطة بالأزمات الراهنة.

وقدمت غازيني خلال اللقاء رؤيتها وتقييمها لعدد من الملفات في ضوء خبرتها في مجال الأزمات الدولية، فيما أكد الجانبان أهمية الحوار وتبادل وجهات النظر لفهم التحديات التي تواجه المنطقة.

كما أشاد العقوري بجهود غازيني في متابعة أوضاع السجناء الليبيين في إيطاليا خلال السنوات الماضية، مثمنًا إسهاماتها الإنسانية في هذا الملف.

وفي الإطار الداخلي، عقدت لجنة تقصي الحقائق حول انتهاكات القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، المشكلة بقرار من رئيس مجلس النواب، اجتماعًا في مقر ديوان المجلس بمدينة بنغازي برئاسة رئيس اللجنة ورئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي يوسف العقوري.

واستعرضت اللجنة مهامها واختصاصاتها، وبحثت تطوير منهجية العمل في رصد الوقائع وجمع المعلومات والوثائق وتحليلها وفق معايير الحياد والموضوعية وأحكام القانون الدولي.

كما ناقشت اللجنة أبرز التقارير الوطنية والدولية المتعلقة بحالة حقوق الإنسان والانتهاكات المزعومة في ليبيا، ومدى موثوقية المعلومات الواردة فيها، مع التأكيد على ضرورة التحقق منها ومقارنتها بالبيانات المتاحة لدى الجهات الوطنية.

وأكدت اللجنة أهمية التمييز بين الجرائم الجنائية والوقائع التي تدخل ضمن انتهاكات القانون الدولي لحقوق الإنسان أو القانون الدولي الإنساني أو الجرائم الدولية، إلى جانب وضع خطة عمل للمرحلة المقبلة وترتيب الملفات حسب الأولوية.