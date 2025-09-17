مجلس النواب يشارك في أول برنامج تدريبي لمستشاري البرلمانات الإفريقية

شارك عدد من ممثلي ديوان مجلس النواب في أول برنامج تدريبي افتراضي نظمه مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية، بحضور رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية، فارس رزق، عضو لجنة التدريب بالمجلس، إلى جانب أمين سر اللجنة التشريعية والدستورية، محمد رافع، ومدير مكتب التدريب والتطوير المكلّف، أحمد الأوجلي.

وألقى فارس رزق الكلمة الافتتاحية للبرنامج، حيث رحّب بالمشاركين وأكد أن هذه المبادرة تمثل خطوة مهمة نحو تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات بين البرلمانات الإفريقية، ما يسهم في تطوير الأداء التشريعي والرقابي.

كما قدّم محمد رافع ورقة علمية بعنوان: “المشاركة المجتمعية في صناعة التشريع”، استعرض فيها آليات عمل اللجنة التشريعية بمجلس النواب، من ضمنها جلسات الاستماع مع مؤسسات المجتمع المدني، والانفتاح على المبادرات المجتمعية، والاستفادة من الخبرات الدولية، مشيرًا إلى أهمية رقمنة العملية التشريعية ورفع الوعي القانوني وتعزيز المواءمة مع الاتفاقيات الدولية.

شهد البرنامج مشاركة 128 متدربًا من مختلف البرلمانات الإفريقية، في خطوة اعتُبرت الأولى من نوعها ضمن سلسلة من البرامج المزمع تنفيذها مستقبلًا.