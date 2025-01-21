مجلس النواب يشارك في اجتماعات البرلمان الإفريقي

شارك عضو مجلس النواب عضو البرلمان الإفريقي عبد القادر يحيى، في اجتماع أعضاء مجموعة الشباب بالبرلمان الإفريقي.

وناقش الاجتماع الذي انعقد بمقر البرلمان المغربي، “تحديات تمكين الشباب الإفريقي: التجربة المغربية نموذجا”” بحضور ممثلين عن برلمانات جنوب إفريقيا وموريتانيا والرأس الأخضر والسنغال والمملكة المغربية”.

وشهد الاجتماع “المصادقة على جدول الأعمال الذي تضمن استعراض التجربة المغربية في مجال تمكين الشباب، والنتائج التي انبثقت عن المؤتمر الأخير الذي انعقد بنيروبي في كينيا 2024عام حول الشباب والتعليم و كذلك مناقشة مسألة تمويل أنشطة تكتل الشباب التابع للبرلمان الإفريقي، وكيفية تعزيز الموارد المالية لضمان استمرارية البرامج الشبابية، بالإضافة إلى دراسة الاستعدادات المرتبطة بالدورة الرسمية الخاصة بلجان البرلمان الإفريقي التي ستُعقد في فبراير 2025 في نيروبي لمناقشة برامج الشباب الإفريقي وخطة العمل المقبلة 2025، كذلك القضايا والمواضيع ذات الأولوية لتعزيز دور الشباب وتحقيق الأهداف المشتركة”.