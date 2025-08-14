مجلس النواب يشارك في اجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب بسلطنة عمان

شارك أعضاء مجلس النواب، وهم إسماعيل محمد بشير، سعاد عبد الله الشلي، عبد القادر هيبه، وفوزية أبو غالية، في اجتماعات الدورة السابعة عشرة للجمعية العمومية للاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب، التي عقدت في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، بحضور ممثلي البرلمانات العربية وشخصيات برلمانية وكشفية بارزة.

وقد تم خلال الاجتماعات استعراض التقرير المقدم من الأمانة العامة للاتحاد، ومناقشة عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز دور البرلمانيين العرب في دعم الحركة الكشفية وتمكينها على المستويين الوطني والإقليمي.

كما شارك النواب في الحفل الختامي للملتقى العربي الثاني لرواد الكشافة والمرشدات العربية، الذي أُقيم في مقر مركز السلطان قابوس للثقافة والترفيه بمدينة صلالة.

ويعد الاتحاد الكشفي للبرلمانيين العرب منظمة تجمع بين أعضاء البرلمانات العربية الذين لهم اهتمام ودعم للحركة الكشفية في المنطقة. يهدف الاتحاد إلى تعزيز التعاون بين البرلمانيين لدعم وتمكين الحركة الكشفية، التي تلعب دورًا هامًا في تنشئة الشباب وتعزيز قيم المواطنة والمسؤولية الاجتماعية. تعقد الجمعية العمومية للاتحاد بشكل دوري لمناقشة الخطط والمبادرات التي تسعى إلى تطوير الحركة الكشفية على المستويات الوطنية والإقليمية، إضافة إلى تبادل الخبرات بين الدول الأعضاء. ويأتي انعقاد الدورة السابعة عشرة في مدينة صلالة بسلطنة عُمان، التي تحتضن كذلك ملتقيات وبرامج كشفية تعزز التواصل بين الرواد والمختصين في المجال، في إطار حرص الاتحاد على دعم الحركة الكشفية في العالم العربي.

