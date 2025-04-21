مجلس النواب يشارك بـ«اجتماعات البرلمان العربي» في العراق

شارك أعضاء مجلس النواب الأعضاء في البرلمان العربي، “أبو صلاح شلبي، حسن البرغوثي، عبد السلام نصية، أحلام اللافي”، في أعمال اجتماعات اللجان الأربعة الدائمة للبرلمان العربي التي عُقدت الأحد في العاصمة العراقية بغداد، تحضيرًا للجلسة العامة الرابعة لدور الانعقاد الأول من الفصل التشريعي الرابع.

وتضم اللجان الدائمة بالبرلمان العربي، “لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، ولجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، ولجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، ولجنة الشؤون الاجتماعية والتربويّة والثقافية والمرأة والشباب، حيث ناقشت لجنة الشؤون الخارجية والسياسية والأمن القومي، تطورات الأوضاع في المنطقة، ومشروع رؤية برلمانية لمكافحة الأساليب الحديثة لترويج وتصنيع وتهريب المخدرات والمؤثرات العقلية”.

وبحثت لجنة الشؤون الاقتصادية والمالية، “سبل دعم الاقتصاد الفلسطيني في مختلف المحافل البرلمانية الدولية والإقليمية، ومتابعة التطورات الخاصة بالعمل الاقتصادي العربي المشترك”.

كما ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية وحقوق الإنسان، “مشروع القانون الاسترشادي لمكافحة الهجرة غير المشروعة في العالم العربي، ومشروع تقرير حالة حقوق الإنسان في العالم العربي”.

فيما بحثت لجنة الشؤون الاجتماعية والتربويّة والثقافية والمرأة والشباب، “آليات تطوير التشريعات العربية الداعمة للمرأة والشباب في الوطن العربي، بالإضافة إلى مناقشة مشروع وثيقة ريادة الأعمال الاجتماعية والأسر المنتجة، بهدف تحسين وتهيئة البيئة الاجتماعية عبر تطوير التشريعات والرؤى البرلمانية الداعمة لتحسين الأوضاع التربوية والثقافية للمرأة والشباب في العالم العربي”.