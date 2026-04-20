مجلس النواب يختتم مشاركته باجتماع «البرلماني الدولي» في تركيا

اختتم رئيس ديوان مجلس النواب عبد الله المصري الفضيل، برفقة مدير إدارة الشؤون القانونية بالديوان المستشار القانوني لرئاسة مجلس النواب أشرف الدوس، مشاركتهما في اجتماع جمعية الأمناء العامين في البرلمانات الوطنية التابعة لـ الاتحاد البرلماني الدولي، والذي استضافته مدينة إسطنبول في تركيا.

وتناول الاجتماع استعراض تجارب عدد من البرلمانات المشاركة في توظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي داخل العمل التشريعي والإداري، في مؤشر يعكس توجهًا متناميًا نحو الاستفادة من الأدوات الرقمية الحديثة لتطوير الأداء البرلماني ورفع كفاءته.

وشهدت الجلسات نقاشات موسعة حول دور الإدارات البرلمانية في قياس الأثر التشريعي للقوانين، عبر تقييم فعاليتها بعد إقرارها، ومدى إسهام هذا النهج القائم على الأدلة في تحسين جودة التشريعات وتعزيز كفاءتها.

كما بحث المشاركون الآليات والمنهجيات التي تعتمدها الأمانات العامة للبرلمانات في تقييم أثر القوانين، مع طرح رؤى لتطوير هذه الأدوات بما يواكب المتغيرات المتسارعة في بيئة العمل التشريعي.

وتطرّق الاجتماع إلى أهمية توسيع التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية، إضافة إلى دور الذكاء الاصطناعي في دعم عمليات تقييم الأثر التشريعي، بما يسهم في تحسين جودة المخرجات القانونية وتعزيز فاعليتها.

ويأتي هذا اللقاء ضمن جهود الاتحاد البرلماني الدولي الرامية إلى تعزيز تبادل الخبرات بين البرلمانات الوطنية، وتطوير أدوات العمل التشريعي بما يتماشى مع التحولات الرقمية والتقنية المتسارعة على المستوى العالمي.