مجلس النواب يشارك في اجتماع «اتحاد البرلمانات الإفريقية» في الرباط

شارك مقرر مجلس النواب صالح قلمه في اجتماع الدورة الـ83 للجنة التنفيذية لاتحاد البرلمانات الإفريقية، المنعقد بمدينة الرباط في المملكة المغربية.

وناقش الاجتماع مشروع جدول أعمال الدورة السابعة والأربعين لمؤتمر الاتحاد البرلماني الإفريقي المزمع تنظيمه في كينشاسا، عاصمة جمهورية الكونغو الديمقراطية، نهاية العام الجاري، بالإضافة إلى مشروع جدول أعمال الدورة الرابعة والثمانين للجنة التنفيذية، وتحديد تاريخ ومكان انعقادها.

وترأس الاجتماع رئيس اللجنة التنفيذية للاتحاد ورئيس الجمعية الوطنية في تشاد علي كلتو شايمى، وشارك في الافتتاح رئيس مجلس النواب المغربي رشيد الطالبي، ورئيس مجلس المستشارين المغربي محمد ولد الرشيد.

تجدر الإشارة إلى أن اللجنة التنفيذية تعد إحدى اللجان الرئيسية التابعة للاتحاد البرلماني الإفريقي، التي تسهم في تفعيل أنشطة الاتحاد وتحقيق أهدافه.