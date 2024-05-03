«مجلس النواب» يشارك في اجتماع بالأردن

شارك عضو مجلس النواب، مولود الأسود، في أعمال اجتماعات المكتب التنفيذي والاجتماع الموسع لمجموعة العمل البرلمانية رفيعة المستوى للتكنولوجيا والابتكار والتحول الرقمي، والتي انعقدت بمقر مجلس النواب الأردني.

وتضمنت الاجتماعات التي اختتمت أعمالها أمس الخميس، واستمرت على مدى ثلاثة أيام، “تقديم إحالة بمختصر الاجتماع السابق للمكتب التنفيذي الذي عُقد في فبراير الماضي، وما تم بشأن تنفيذ توصياته، ومناقشة شغور منصب عضو المكتب التنفيذي عن مجلس الشورى العماني، بالإضافة إلى تقديم عرض مرئي لخبراء صندوق الملك عبد الله المكلفين بإعداد مقترح عام لميثاق الشرف الأخلاقي التابع للمجموعة”.

وبحسب وكالة “وال”، جرى أيضا خلال الاجتماع، “تقديم عرض مرئي لمقترح إنشاء شبكة إلكترونية بين البرلمانات الوطنية بهدف توطيد العلاقات وتبادل الخبرات ومناقشة واعتماد ترتيبات عقد مؤتمر للتكنولوجيا والابتكار”.