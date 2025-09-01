مجلس النواب يشارك في اجتماع «مجلس المستشارين القانونيين» للبرلمانات الإفريقية

شارك فارس رزق بوخبيزة، رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية في ديوان مجلس النواب الليبي، ممثلًا للمنطقة الشمالية في مجلس المستشارين القانونيين للبرلمانات الإفريقية، في الاجتماع الخامس للمجلس الذي عُقد عبر الاتصال المرئي المباشر.

وتناول الاجتماع جدول الأعمال المعتمد، والتصديق على محضري الاجتماعين الثالث والرابع، بالإضافة إلى مناقشة تقارير لجان المالية والتدريب والتخطيط.

كما تم بحث محاور الندوة الثامنة للمجلس المقرّر انعقادها في أكتوبر 2026، مع استعراض عروض الدول الراغبة في استضافتها، وهي ليبيا وغانا وجنوب أفريقيا.

وشمل الاجتماع أيضًا مناقشة النشرة الإخبارية الخاصة بالندوة وتعديلاتها، حيث تم الاتفاق على عقد أول تدريب افتراضي للمجلس يوم 15 سبتمبر الجاري، بمشاركة أحد القانونيين من اللجنة التشريعية بمجلس النواب الليبي.