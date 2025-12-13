مجلس النواب يشارك في انتخابات بلدية سبها

شارك النائب الثاني لرئيس مجلس النواب مصباح دومة وعضو مجلس النواب محمد اجديد في الانتخابات البلدية ببلدية سبها، وأدلى كلاً منهما بصوته خلال عملية الاقتراع التي انطلقت صباح اليوم في 311 مركزًا انتخابيًا في تسع بلديات ضمن المجموعة الثالثة من انتخابات المجالس البلدية.

وتهدف هذه الانتخابات إلى تعزيز المشاركة الشعبية في اختيار ممثلي المواطنين بالمجالس البلدية وضمان سير العملية الانتخابية وفق معايير الشفافية والنزاهة، كما تم تجهيز مراكز الاقتراع بكافة الوسائل اللازمة لتسهيل عملية التصويت وحماية حقوق الناخبين.

وتوقفت بعض الانتخابات البلدية في ليبيا منذ أغسطس الماضي نتيجة التحديات الأمنية والإدارية، وبدأت الهيئة العليا للانتخابات تنظيم استئناف العملية الانتخابية تدريجيًا لضمان مشاركة المواطنين في اختيار ممثليهم وفق معايير الشفافية والنزاهة. وتعتبر الانتخابات البلدية خطوة أساسية نحو الانتقال السياسي وبناء مؤسسات محلية قوية تدعم الاستقرار وتمهد الطريق للانتخابات البرلمانية والرئاسية مستقبلًا.



