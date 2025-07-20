مجلس النواب يشارك في التحضيرات لانعقاد «الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي»

شارك عضو مجلس النواب، وعضو البرلمان الإفريقي، وعضو مكتب هيئة رئاسة البرلمان الإفريقي، يوسف الفاخري، في الاجتماعات التحضيرية لمكتب هيئة رئاسة البرلمان الإفريقي، التي عقدت استعداداً لانعقاد الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي في دورته التشريعية السادسة، والمقرر تنظيمها بجنوب أفريقيا خلال الفترة من 16 إلى 31 من الشهر الجاري.

وشهدت الاجتماعات التحضيرية مناقشة واعتماد محاضر اجتماعات الدورة السابقة، بالإضافة إلى إقرار البروتوكول المعدل من قبل الاتحاد الإفريقي.

كما تناولت الاجتماعات موضوع تمديد عمل هيئة مكتب رئاسة البرلمان الإفريقي، حيث تم بعد مناقشات مستفيضة وإجراء تعديلات على بعض البنود، الاتفاق على اعتماد جدول أعمال الدورة القادمة.

الجدير بالذكر أنه، ولأول مرة، تم اعتماد بند ثابت ضمن جدول أعمال الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي يُخصص لمناقشة موضوع العقوبات على القارة الإفريقية، إضافة إلى القضية الفلسطينية، وذلك بناءً على طلب ممثل مجلس النواب الليبي، النائب يوسف الفاخري.