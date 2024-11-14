مجلس النواب يشارك في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي

شارك أعضاء مجلس النواب، الأعضاء في البرلمان الإفريقي، في الجلسة العامة للبرلمان الإفريقي في دورته الرابعة للبرلمان السادس المنعقدة بجمهورية جنوب إفريقيا، برئاسة النائب الأول لمكتب الرئاسة بالبرلمان الإفريقي.

وخصصت الجلسة “لمناقشة التقارير المحالة للجلسة لغرض اعتمادها والتي تم إعدادها من قبل اللجان الدائمة، وركز تقرير لجنة العدل وحقوق الانسان على الأنشطة الرئيسية التي قامت بها اللجنة خلال الفترة من سبتمبر إلى نوفمبر للعام الحالي، وتضمن تقرير لجنة التعليم و الثقافة والسياحة نتائج و توصيات ورشة العمل التي عقدت بين لجنة التعليم بالبرلمان الإفريقي وإدارة التعليم والتكنولوجيا بالاتحاد الإفريقي والمركز الدولي للاتحاد لتعليم الفتيات والنساء”.

كما شهدت الجلسة “عرض تقرير لجنة الصحة والعمل والشؤون الاجتماعية الذي تضمن نتائج الحلقة الدراسية التي عقدت على مدى يومين بحضور ممثلين عن اللجنة الإفريقية للخبراء حول حقوق الطفل، و إدارة الشؤون الاجتماعية في مفوضية الاتحاد الإفريقي ومنظمات المجتمع المدني والتي تم خلالها تبادل الآراء والمعلومات بين المشاركين حول مزايا التوقيع والتصديق على سياسات الاتحاد الإفريقي المتعلقة بالحماية الاجتماعية والأمن الاجتماعي، بالإضافة إلى عرض أهم نتائج مشاركة لجنة التعاون والعلاقات الدولية في قمة المستقبل و توصيات هذه القمة”.

الجدير بالذكر أن “هذه التقارير تأتي في إطار الدعم الكامل الذي يقدمه البرلمان الإفريقي لعمل اللجان الدائمة ولتقديم الإحاطة لكل الأعضاء وعرض الأنشطة التي تنفذ عن طريق الاتحاد الإفريقي بمشاركة البرلمان الإفريقي وذلك لتحقيق الأهداف والنتائج المرجوة من تنفيذ المبادرة الأفريقية (أجندة 2063)”.