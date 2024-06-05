مجلس النواب يشارك في حوار البرلمانات العربية حول حقوق المرأة

شاركت رئيس لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب، انتصار شنيب، في جلسة حوارية لأعضاء البرلمانات العربية، في العاصمة الأردنية عمان، حول المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين، بعد ثلاثين عاماً من إقراره في المنطقة العربية.

وجرت الجلسة الحوارية بتنظيم من لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، بالشراكة مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وجامعة الدول العربية.

وتضمنت الجلسة الحوارية عرض عملية المراجعة الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين على المستويين الوطني والإقليمي، وتبادل الخبرات وأفضل الممارسات حول دور البرلمانات العربية في النهوض بقضايا المرأ،ة بالإضافة إلى مناقشة التحديات والعوائق التي تواجه المشرعين في تبني التشريعات الوطنية التي تتناول قضايا المرأة وتعزيز دورها في العملية التنموية، وتحديد الأولويات والرؤى المستقبلية والتوصيات التي من شأنها التعجيل في تنفيذ إعلان ومنهاج بيجين.

ويأتي حوار البرلمانات العربية حول المراجعات الإقليمية لإعلان ومنهاج عمل بيجين، في إطار التحضيرات الوطنية والإقليمية لعملية المراجعة، وفقاً لطلب مجلس الأمم المتحدة الاقتصادي والاجتماعي، من جميع الدول أن تجري استعراضًا وطنيًا شاملًا للتقدم المحرز والتحديات في تنفيذ إعلان ومنهاج عمل بيجين ونتائج الدورة الثالثة والعشرين للجمعية العامة.