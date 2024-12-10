مجلس النواب يشارك في مؤتمر «إعادة الإعمار والتنمية المستدامة»

شارك رئيس لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب سعد عبدالقادر البدري وعضو اللجنة الصالحين عبدالنبي، في فعاليات مؤتمر إعادة الإعمار والتنمية المستدامة الذي نظمته وزارة الأشغال العامة بالحكومة الليبية وجامعة بنغازي، وذلك بمجمع الكليات الطبية في مدينة بنغازي.

كما شارك في المؤتمر “عدد من الخبراء الدوليين، الأكاديميين، والمتخصصين في مجالات التنمية المستدامة الحضرية”.

وناقش المؤتمر “عدة محاور أبرزها التحديات التي تواجه التنمية المستدامة في البلاد، ودور التمويل الإسلامي والتمويل غير الربحي في دعم هذه المشاريع الطموحة”.

هذا “ويعد المؤتمر بمثابة منصة حوار علمية وعملية، تهدف إلى وضع أسس واضحة لتحقيق نهضة عمرانية ومستدامة في مختلف أنحاء ليبيا”.