مجلس النواب يشارك في مائدة خبراء لتعزيز «المساواة» بين الجنسين

شارك نائب رئيس ديوان مجلس النواب، رسمي بالروين، عبر الاتصال المرئي المباشر، في المائدة المستديرة السادسة للخبراء حول المبادئ المشتركة لدعم البرلمانات بعنوان تعزيز التنمية البرلمانية من خلال المساواة بين الرجال والنساء، والتي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي بهدف تقييم التقدم المحرز والعقبات التي تواجه تعزيز المساواة بين الجنسين.

وأجرى رسمي بالروين مداخلة أكد فيها أن العنف ضد المرأة بكافة صوره وأشكاله في ليبيا مرفوض ويجرمه القانون ويحمي حقوقها المجتمع، وأن ما يحدث في بعض المجتمعات الأخرى لا ينطبق على المجتمع الليبي، إذ أن كرامة الإنسان عامة والمرأة خصوصًا يحميها المجتمع ويدافع عنها.

وأوضح أن المرأة في ليبيا تتمتع بنفس الحقوق المهنية والوظيفية التي يتمتع بها الرجل، ولها نفس الميزات والحقوق المادية، كما لها حضور بارز في كافة المجالات وتمثيل الدولة الليبية في المحافل الدولية.

وبيّن أن شعار المرأة نصف المجتمع في ليبيا ليس شعارًا فقط، بل حقيقة ملموسة على أرض الواقع، مؤكدًا أهمية مراعاة ثقافات الشعوب وعقائدها عند مناقشة مثل هذه القضايا في المحافل الدولية، ودعوة هذه الهيئات إلى القيم التي تحفظ العيش الكريم للجميع، دون إفراط أو تفريط في حقوق أي طرف.

وأشار رسمي بالروين إلى أن حضور المرأة الليبية في المناصب القيادية والسياسية والوزارية والأكاديمية والإدارية لا يمكن تجاهله، ويشكل دليلاً واضحًا على دورها المؤثر في المجتمع.