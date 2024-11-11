مجلس النواب يشارك بمراقبة الانتخابات في جمهورية موريشيوس

شاركت عضو مجلس النواب عضو البرلمان الإفريقي أسماء الخوجة في مراقبة الانتخابات العامة في جمهورية موريشيوس، وذلك بتكليف من قبل البرلمان الإفريقي.

واستقبلت مراكز الاقتراع في موريشيوس يوم الأحد، الناخبين للإدلاء بأصواتهم في الانتخابات التي بلغ عدد الناخبين فيها ما يقارب مليون ناخب ادلوا بأصواتهم لاختيار 62 نائب من نواب البرلمان في هذه الانتخابات التي يسعى فيها تحالف يقوده رئيس الوزراء “برافيند كومار جوجنوث” إلى ولاية جديدة، وفق ما جاء في بيان مجلس النواب الليبي

وسيتم فرز للأصوات في وقت لاحق اليوم، و من المتوقع الإعلان عن النتائج النهائية غدا الثلاثاء.