مجلس النواب يشارك في  ندوة دولية لـ«مكافحة الإرهاب وتعزيز حقوق الضحايا»

شاركت عضو مجلس النواب وعضو المجموعة الاستشارية رفيعة المستوى لمكافحة الإرهاب والتطرف العنيف بالاتحاد البرلماني الدولي، ربيعة أبوراس، في ندوة رفيعة المستوى نظّمها الاتحاد البرلماني الدولي عبر الاتصال المرئي بمناسبة اليوم الدولي لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب وتكريمهم، تحت عنوان: “سياسات تعليمية للوقاية من الإرهاب وتمكين الضحايا”.

وتناولت الندوة مجموعة من المحاور المهمة، أبرزها السياسات التعليمية الرامية إلى الوقاية من الإرهاب، وتمكين الضحايا من خلال التعليم، إلى جانب تقديم وجهات نظر برلمانية، ومساهمات الخبراء، ودور الشباب في هذا المجال.

وأكدت أبوراس خلال مشاركتها على أهمية تعزيز دور البرلمانيين في صياغة سياسات تعليمية تحد من التطرف العنيف، وتشجيع الحوار بين مختلف القطاعات لتبني سياسات تعليمية شاملة ومستدامة تركز على دعم الضحايا وتأمين حقوقهم.

ويُصادف الحادي والعشرين من أغسطس اليوم الدولي الذي أقرته الأمم المتحدة لإحياء ذكرى ضحايا الإرهاب، في رسالة دولية للتذكير بأهمية الوقاية والحماية وتعزيز حقوق المتضررين من الأعمال الإرهابية.