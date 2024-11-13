مجلس النواب يشارك في ندوة للاتحاد البرلماني الدولي

شاركت أمين المكتبة البرلمانية بديوان مجلس النواب هدى الغرياني، عبر الاتصال المرئي المباشر، في الندوة التي نظمها الاتحاد البرلماني الدولي حول “كيفية تطوير خدمات المكتبات البرلمانية بناءً على احتياجات المتعاملين”.

وتهدف الندوة إلى “تقديم الموضوعات الرئيسية للإصدار الثالث للمبادئ التوجيهية للمكتبات البرلمانية والتي من ضمنها الدور الذي تلعبه المعلومات الجيدة في كيفية عمل البرلمانات، احتياجات الأعضاء من المعلومات، وكيف يمكن للمكتبة البرلمانية أن تساعد في تلبية الأعضاء من المعلومات بالإضافة إلى الخطوات الأساسية لإنشاء المكتبة البرلمانية”.