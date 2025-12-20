مجلس النواب يناقش تجاوزات «الأموال المجمّدة» في الخارج

تابعَ رئيسُ لجنةِ التحققِ من الأموالِ الليبيةِ المجمّدةِ بالخارجِ بمجلسِ النوابِ يوسفُ العقوري باهتمامٍ بالغٍ إحاطةَ مجلسِ الأمنِ الدوليِّ المنعقدةِ أمسِ الجمعةِ، وركّزتِ الإحاطةُ على تطوراتِ ملفِّ الأموالِ الليبيةِ المجمّدةِ في الخارجِ، وما يحيطُ به من تجاوزاتٍ خطيرةٍ.

واستعرضتْ مبعوثةُ الأمينِ العامِّ للأممِ المتحدةِ إلى ليبيا خلالَ الإحاطةِ مداخلاتِ الدولِ الأعضاءِ، وبيّنَ المندوبُ الدائمُ للجمهوريةِ الجزائريةِ لدى الأممِ المتحدةِ عمارُ بنُ جمعة تعرّضَ الأرصدةِ الماليةِ الليبيةِ المجمّدةِ للتآكلِ وسوءِ الاستخدامِ من بعضِ المؤسساتِ الماليةِ الأجنبيةِ، واعتبرَ ذلكَ خرقًا للقانونِ الدوليِّ، ولقراراتِ الأممِ المتحدةِ ذاتِ الصلةِ.

وطالبَ عمارُ بنُ جمعة باسمِ الجزائرِ، وباسمِ المجموعةِ الإفريقيةِ، بإجراءِ محاسبةٍ شاملةٍ وشفافةٍ، ودعا إلى مساءلةِ الجهاتِ المسؤولةِ عن الانتهاكاتِ، وأكدَ ضرورةَ إلزامِها بتعويضِ الدولةِ الليبيةِ عن أيِّ خسائرَ لحقتْ بهذهِ الأرصدةِ.

وحذّرَ المندوبُ الدائمُ لروسيا الاتحاديةِ لدى الأممِ المتحدةِ فاسيلي نيبينزيا من خطورةِ المساسِ بالأموالِ الليبيةِ المجمّدةِ، وشدّدَ على إخضاعِ إدارتِها لرقابةٍ صارمةٍ، وأكدَ أهميةَ الحفاظِ عليها باعتبارِها ملكًا للشعبِ الليبيِّ.

ورحّبَ رئيسُ لجنةِ التحققِ من الأموالِ الليبيةِ المجمّدةِ بالخارجِ بمجلسِ النوابِ بالدعمِ الدوليِّ للموقفِ الليبيِّ المطالبِ بتدقيقٍ ماليٍّ شاملٍ لجميعِ الأرصدةِ، وأكدَ ضرورةَ تعويضِ ليبيا عن أيِّ مخالفاتٍ مرتبطةٍ بها، واعتبرَ أيَّ تلاعبٍ أو سوءِ إدارةٍ اعتداءً مباشرًا على السيادةِ الليبيةِ، وحقوقِ الأجيالِ القادمةِ.

وأوضحَ يوسفُ العقوري عزمَ اللجنةِ اتخاذَ جميعِ الإجراءاتِ البرلمانيةِ والقانونيةِ والدوليةِ اللازمةِ لملاحقةِ المتسببينَ، وأكدَ العملَ على حمايةِ الأموالِ الليبيةِ، واستردادِ حقوقِ الدولةِ كاملةً، ولفتَ إلى التنسيقِ الكاملِ مع الدولِ الصديقةِ الأعضاءِ في مجلسِ الأمنِ.