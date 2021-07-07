مجلس النواب يشرع في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر

التقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، اليوم الأربعاء، بمكتبه في مدينة القبة بالجبل الأخضر، رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا يان كوبيش.

وأفاد المكتب الإعلامي بالمجلس، بأن اللقاء بحث تطورات العملية السياسية في ليبيا.

وأكد رئيس مجلس النواب خلال اللقاء، على شروع مجلس النواب في تجهيز قانون انتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي، بالإضافة إلى توزيع الدوائر الانتخابية في أنحاء البلاد للوفاء بالاستحقاق الانتخابي في موعده، وفق قوله.

كما أكد عقيلة صالح للمبعوث الأممي على وفاء مجلس النواب بتعهداته، داعياً جميع الأطراف للعمل على الوفاء بتعهداتها بما في ذلك استحقاق تعيين الوظائف القيادية بالمناصب السيادية.

هذا وأكد الطرفان على ضرورة إجراء الانتخابات في موعدها في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم.