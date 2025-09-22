مجلس النواب يشكل «قاعدة بيانات» لمتابعة أوضاع السجناء في الخارج

عقدت اللجنة المشكلة بقرار رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح رقم (62) لسنة 2025، والمكلفة بمتابعة أوضاع الليبيين المسجونين بالخارج، اجتماعها اليوم الإثنين في مقر ديوان المجلس، بحضور أعضائها النواب: الصالحين عبد النبي، أحمد الشارف، محمد الواعر، وكامل اليعقوبي.

وناقش الاجتماع الملفات المتعلقة بالسجناء الليبيين خارج البلاد، وظروف احتجازهم القانونية والإنسانية، حيث تقرر إعداد قاعدة بيانات دقيقة تتضمن أسماء السجناء، أماكن احتجازهم، وتفاصيل القضايا المرفوعة ضدهم، وذلك بالتعاون مع الجهات الرسمية في الحكومة ومكتب النائب العام.

كما اتفقت اللجنة على تكليف قانوني لدعم عملها في الجوانب الإجرائية والرسمية، إلى جانب التنسيق مع السفارات الليبية بالخارج لضمان متابعة حقوق السجناء وتقديم المساعدة اللازمة لهم.

وأكدت اللجنة أنها سترفع تقريراً مرحلياً إلى رئيس مجلس النواب خلال أسبوعين، مع تحديد جدول لاجتماعات دورية لمتابعة المستجدات واتخاذ الإجراءات اللازمة بالسرعة والفعالية المطلوبة.