مجلس النواب يشكل لجنة للتحقيق في زيارة «قادربوه» لمستشفى «طرابلس المركزي»

عقد رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور نصر الدين مهني، اجتماعًا عبر الاتصال المرئي مع نائب رئيس اللجنة الدكتور حسن الزرقاء وأعضاء اللجنة: أيمن سيف النصر، فوزية بوغالية، أسماء الخوجة، نعمية الدلف، وأحلام اللافي.

وناقش الاجتماع عدة موضوعات، أبرزها ما تم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي حول الجولة الميدانية التي قام بها رئيس هيئة الرقابة الإدارية، عبد الله قادربوه، إلى مستشفى طرابلس المركزي وما صاحبها من جدل في الرأي العام.

واتفق المجتمعون على تشكيل لجنة من أعضاء لجنة الصحة والبيئة للوقوف على ملابسات الزيارة، إضافة إلى مناقشة عدد من القضايا الصحية العاجلة والملفات المتعلقة بعمل وزارة الصحة.