مجلس النواب يشكل لجنة من 12 عضو لمراجعة النقاط الخلافية في الدستور

شكّل مجلس النواب لجنة من 12 عضوا لمراجعة النقاط محل الخلاف في مشروع الدستور المنجز من الهيئة التأسيسية، وإجراء التعديلات اللازمة عليه.

وأكد مجلس النواب على أن تلتزم اللجنة بما ورد في الإعلان الدستوري الثاني عشر، والالتزام ببنوده والمواعيد المحددة للجنة لإنهاء عملها، موضحا أنّه غير مخولة بترتيب أي التزام خارج مهمتها المحددة.

وأضاف مجلس النواب في قراره الذي تحصلت «عين ليبيا» على نسخة منه، أنّه على اللجنة عند الاختلاف من حيث الشكل أو الهدف الوارد في التعديل الدستوري الثاني عشر، يجب عليها عرض أعمالها على مجلس النواب.

وتضم اللجنة في عضويتها، رمضان شمبش، سليمان الفقيه، أسماء الخوجة، سالم قنان، المبروك كبير، مصباح اوحيدة، صالح قلمة، نصر الدين مهنى، عبدالله علي، سالم لوجلي، الهادي الصغير، عبدالقادر سليمان.