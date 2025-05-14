مجلس النواب يصدر بياناً بشأن الأحداث في طرابلس

أعرب مجلس النواب عن بالغ أسفه وحزنه تجاه الاقتتال الجاري في مدينة طرابلس، والذي أسفر عن سقوط ضحايا من المدنيين ووقوع أضرار جسيمة في الممتلكات العامة والخاصة.

وأدان المجلس في بيان رسمي اليوم، ما وصفه بـ”رعونة التعامل مع قضايا الوطن والمواطن”، في وقت تمر فيه البلاد بمرحلة حاسمة نحو إنهاء الانقسام السياسي والمؤسساتي.

وأشار المجلس إلى أن الاقتتال الدائر يأتي نتيجة تمسك حكومة الوحدة الوطنية، التي سبق وأن سُحب منها الثقة من قبل مجلس النواب، بالسلطة رغم انتهاء شرعيتها، وعرقلتها للجهود الوطنية والدولية الرامية لتشكيل حكومة موحدة تدير شؤون البلاد.

وحمل المجلس حكومة الوحدة الوطنية المسؤولية الكاملة –وطنياً وقانونياً وأخلاقياً– عمّا آلت إليه الأوضاع في العاصمة، مطالباً بحماية المدنيين وممتلكاتهم.

كما حمّل المجتمع الدولي وبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا جزءاً من المسؤولية، نظراً لتقاعسهم عن ممارسة الضغوط اللازمة على حكومة الوحدة الوطنية لتسليم السلطة، داعياً إلى سحب الاعتراف الدولي بها، ودعم جهود مجلسي النواب والدولة لتشكيل حكومة جديدة محددة الولاية تتولى مهمة توحيد المؤسسات ودعم المفوضية العليا للانتخابات لتنظيم الاستحقاقات المقبلة.

ودعا مجلس النواب مجلس الدولة إلى الإسراع بالتواصل والتنسيق لتشكيل حكومة موحدة، من شأنها تهدئة الأوضاع وتعزيز الأمن والاستقرار.

وختم المجلس بيانه بالتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار، وفتح ممرات آمنة، وتمكين الجهات المختصة من أداء مهامها في إنقاذ المدنيين وإطفاء الحرائق.