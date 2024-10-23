مجلس النواب يصدر بياناً بمناسبة الذكرى الـ13 لإعلان التحرير

أصدر مجلس النواب البيان رقم (09) لسنة 2024م بشأن الذكرى الـ13 لإعلان التحرير.



وقال المجلس في بيان له: “تحل علينا اليوم الأربعاء الثالث والعشرون من شهر أكتوبر الذكرى الثالثة عشرة لإعلان التحرير الذي تحقق في مثل هذا اليوم من العام 2011 بفضل الله سبحانه و تعالى ثم إرادة الشعب الليبي العظيم في التحرر من سلطة وحكم الفرد والتحول الكامل إلى دولة ديمقراطية مدنية- دولة المؤسسات والقانون، دولة يختار فيها الشعب من يحكمه عبر صناديق الاقتراع المباشر في انتخابات عامة حرة ونزيهة وشفافة”.

وأصاف البيان: “تعود الشعب الليبي تخليد هذه المناسبة العزيزة علينا جميعا كل عام تذكيرا بالجهود و النضال الذي قدم فيه التضحيات الجسام من أجل أن ينعم الوطن و المواطن بنسيم الحرية العليل تحت راية وارفة الظلال من الديمقراطية والعدالة والإنصاف”.

وأشار المجلس إلى “أن إنطلاق ثورة السابع عشر من فبراير العام 2011 كانت الشرارة التي اينعت ثمارها في الثالث والعشرين من أكتوبر بإعلان التحرير الكامل في احتفال مهيب أقيم بمدينة بنغازي”.

وتابع البيان: “الآن وبعد مرور ثلاثة عشرة عاماً على إعلان التحرير تمر بلادنا اليوم بمرحلة استثنائية تتطلب منا جميعاً توحيد الصفوف ونبذ الخلافات و ترسيخ المصالحة والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان وبسط هيبة الدولة التي تحافظ على استقلال وسيادة وأمن واستقرار وثروات البلاد وتعيد للمواطن الليبي كرامته وحريته، وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية والمجتمعية لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة السابع عشر من شهر فبراير لتحقيق الديمقراطية السليمة وقيام دولة القانون”.

وأضاف: “الآن وبعد مرور ثلاثة عشرة عاماً على إعلان التحرير تمر بلادنا اليوم بمرحلة استثنائية تتطلب منا جميعاً توحيد الصفوف ونبذ الخلافات وترسيخ المصالحة وتوطيد دعائم الوحدة الوطنية والمجتمعية لتحقيق الأهداف التي قامت من أجلها ثورة السابع عشر من شهر فبراير لتحقيق الديمقراطية السليمة وقيام دولة القانون والمؤسسات واحترام حقوق الإنسان وبسط هيبة الدولة التي تحافظ على استقلال وسيادة وأمن واستقرار وثروات البلاد وتعيد للمواطن الليبي كرامته وحريته”.