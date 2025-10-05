مجلس النواب يصدر بياناً حول منع إيصال المساعدات لأهالي غزة

تابعت لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب الليبي بقلق بالغ ما أقدمت عليه إسرائيل من إيقاف متعمد واعتداء سافر على قوافل المساعدات الإنسانية المتجهة إلى قطاع غزة، ووصف البيان هذا الفعل بجريمة جديدة تُضاف إلى سجل طويل من الانتهاكات ضد الشعب الفلسطيني.

وجاء في البيان أن اللجنة تدين بشدة هذا السلوك العدواني الذي يعبر عن سياسة ممنهجة تقوم على التجويع والحصار، مما يحرم المدنيين من حقهم المشروع في الغذاء والدواء، في انتهاك صارخ للمواثيق والعهود الدولية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الإنساني.

كما حملت اللجنة الكيان الصهيوني المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة، داعية المجتمع الدولي، خاصة مجلس الأمن، إلى تحمل مسؤولياته في إجبار الاحتلال على رفع الحصار وفتح الممرات الإنسانية بشكل فوري.

وحذرت من أن الصمت الدولي يُعد شراكة في الجريمة ويشجع على استمرار الانتهاكات.

كما طالبت اللجنة الدول العربية والإسلامية وجامعة الدول العربية باتخاذ مواقف عملية تتجاوز بيانات التنديد، باستخدام أوراق الضغط الدبلوماسي والاقتصادي لوقف هذه الجرائم وتوفير الحماية الفعلية للشعب الفلسطيني.

وفي الختام، أكدت لجنة الشؤون الخارجية موقفها الثابت إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشددة على أن قضية فلسطين ستظل قضية مركزية للعرب والمسلمين، وأن الحصار والجرائم الصهيونية لن تُثني عزيمة الشعب الفلسطيني في نضاله.