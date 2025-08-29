مجلس النواب يصدر بيانًا بشأن التطورات السياسية ويؤكد رفض الوجود العسكري الأجنبي

أصدر النائب الثاني لرئيس مجلس النواب الليبي، مصباح دومة أوحيدة، بيانًا رسميًا بشأن التطورات السياسية التي تشهدها ليبيا، مؤكدًا فيه تمسك مجلس النواب بالثوابت الوطنية ورفضه الصريح لأي وجود عسكري أجنبي على الأراضي الليبية تحت أي مسمى أو مبرر.

وأوضح أوحيدة في بيانه، أن “الوجود العسكري الأجنبي لا يزال يشكل مصدر قلق بالغ، رغم التحولات الإيجابية في المشهد السياسي المحلي، والمساعي الرامية لإنهاء الانقسام وتحقيق الاستقرار”.

وأكد أن هذا الوجود كان سببًا رئيسيًا في تأجيج الصراع الداخلي، وفتح المجال أمام تدخلات إقليمية أضرت بالمسار الليبي – الليبي، وأسهمت في إطالة أمد الأزمة.

وشدد البيان على أن السيادة الوطنية ليست محل مساومة، وأن أمن ليبيا لا يمكن أن يتحقق إلا عبر حكومة موحدة تشرف على الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، وتعمل على توحيد مؤسسات الدولة.

كما أشار النائب الثاني لرئيس مجلس النواب إلى أهمية بناء علاقات ليبيا الخارجية على أسس التعاون المشترك، والمصالح المتبادلة، والاحترام الكامل للسيادة الوطنية، مرحبًا بتعزيز الشراكة السياسية والاقتصادية مع الدول الراغبة في التعاون مع ليبيا، في إطار قانوني شفاف يخدم مصلحة الشعب الليبي أولًا.

ودعا أوحيدة في ختام البيان مجلس الأمن، والأطراف السياسية الليبية، ولجنة 5+5 إلى اتخاذ خطوات عملية لإنهاء كافة أشكال الوجود العسكري الأجنبي، والاتجاه نحو علاقات دولية متوازنة تحفظ أمن واستقلال ليبيا وتفتح الطريق أمام التنمية والاستقرار الحقيقي.