مجلس النواب يصوت على إنهاء السلطة التنفيذية في طرابلس

أعلن المتحدث باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن “مجلس النواب صوت في جلسته الرسمية اليوم الثلاثاء، بالإجماع، على إنهاء ولاية السلطة التنفيذية في طرابلس التي جاءت بالمرحلة التمهيدية للاتفاق السياسي متمثلة في المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية”.

واعتبر مجلس النواب أن “حكومة أسامة حماد هي الحكومة الشرعية حتى يتم اختيار حكومة موحدة”.

وأوضح بليحق أن “المجلس قرر تسمية رئيس مجلس النواب عقيلة صالح عيسى، قائدا أعلى للجيش الليبي، وذلك وفقا لما ورد في الإعلان الدستوري وقرارات مجلس النواب ذات الصلة”.