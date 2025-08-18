مجلس النواب يصوّت على تعديل صلاحيات الجيش ويكلف مستشاراً للأمن القومي

استأنف مجلس النواب جلسته الرسمية اليوم بمقره في مدينة بنغازي، حيث ناقش المقترح المقدم من أكثر من سبعين نائباً بشأن تعديل القانون رقم (1) لسنة 2015 الخاص بصلاحيات المستويات القيادية بالجيش الليبي، وصوت المجلس بالإجماع على اعتماد التعديل.

كما صوّت المجلس بالإجماع على تكليف الفريق أول عبدالرزاق الناظوري مستشاراً للأمن القومي. وناقش المجلس مشروع قانون الدين العام، وقرر إحالته إلى اللجنة الدستورية والتشريعية ولجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة للمراجعة والدراسة.

وفي بند ما يستجد من أعمال، ناقش المجلس أزمة الكهرباء في البلاد، وقرر تكليف لجنة الطاقة والموارد الطبيعية بالاجتماع مع رئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ووزير الكهرباء والمختصين لمعالجة الأزمة، على أن تقدم اللجنة تقريراً مفصلاً لمجلس النواب لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

وعلّقت الجلسة إلى يوم غدٍ الثلاثاء.