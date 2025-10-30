مجلس النواب يضع آليات قانونية للحد من المخالفات والجرائم ضد «الأسرة والأبناء»

التقت رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس النواب انتصار شنيب وزير العدل خالد مسعود بمقر ديوان المجلس في بنغازي لمناقشة القضايا المتعلقة بشؤون الأسرة والطفل.

وأوضحت اللجنة أن الاجتماع خلص إلى مجموعة من التوصيات تضمنت إعداد مقترح قانون لمناهضة العنف ضد الأسرة وفق أحكام الشريعة الإسلامية والعادات الليبية، وإنشاء مكاتب متخصصة لدراسة حالات الطلاق بالمحاكم الجزئية والابتدائية لتخفيف العبء على القضاء، ومعالجة مشكلات الحاضنة الكاملة من خلال الأمر الولائي بدلًا من صدور حكم قضائي.

كما أكدت التوصيات على الدور المحوري للتعليم في التوعية المجتمعية عبر المرشدين النفسيين، وإقامة المحاضرات والحملات التوعوية، وتمكين الأخصائيين الاجتماعيين في المؤسسات التعليمية من أداء دورهم الوقائي والعلاجي، إلى جانب اعتماد برامج وطنية للمقبلين على الزواج ومراجعة قرارات حكومة الوحدة المنتهية الولاية المتعلقة بمنحة الزواج وآثارها الاجتماعية.

وشدد الاجتماع على ضرورة اضطلاع المجلس الأعلى للقضاء، والنائب العام، ووزارات الشؤون الاجتماعية والتعليم والعدل بدورهم في معالجة القضايا التي تمس الأسرة والأبناء، وبذل كافة الجهود للحد من تكرار الجرائم والمخالفات التي تخالف الشريعة الإسلامية والقانون والعادات والتقاليد.