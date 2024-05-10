مجلس النواب يطالب بإخلاء مدينة الجميل من المجموعات المسلحة

أصدر مجلس النواب، بيانا أشار فيه إلى “متابعته للأحداث المؤسفة التي شهدتها مدينة الجميل والتي تضمنت اعتداءات على مؤسسات الدولة وممتلكات المواطنين”.

وعبر المجلس، في البيان، عن “استنكاره للممارسات غير المسؤولة التي صدرت عن مجموعات مسلحة غير منضبطة قامت بترهيب أهالي المدينة وتهديد السلم الأهلي والاجتماعي”.

وتابع المجلس، “التظاهرات السلمية الحاشدة لأهالي المدينة التي خرجت لتطالب بخروج كافة التشكيلات المسلحة من المدينة وتولي الأجهزة الأمنية مهام بسط الأمن والاستقرار في المدينة”.

وطالب “بضرورة إخلاء مدينة الجميل، من كافة التشكيلات المسلحة دون استثناء”، ودعا الحكومة الليبية إلى “التواصل مع أهالي المدينة لتقديم الدعم والمساندة”.

وجدد المجلس، “دعوته لضرورة إنهاء ظاهرة المجموعات المسلحة الخارجة عن سلطة الدولة التي عاثت فسادا في المدن”، ودعا “إلى جمع السلاح واحتكاره في يد الأجهزة الأمنية الرسمية”.