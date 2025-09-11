مطالبات بمشاركة الكفاءات الوطنية في إعداد قانون العمل الدبلوماسي الجديد

شارك رئيس لجنة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي بمجلس النواب، يوسف العقوري، إلى جانب النواب عبد المنعم بالكور وسارة السويح، في ورشة عمل بالتعاون مع مجلس التخطيط الوطني، تحت عنوان: «نحو قانون محدث ينظم العمل الدبلوماسي الليبي»، بمقر الأكاديمية الليبية للدراسات العليا في جنزور.

وحضر الورشة مجموعة من الأكاديميين والباحثين والمتخصصين في الشؤون القانونية والدبلوماسية.

وأكد العقوري على أهمية الإسراع في تعديل القانون رقم (2) لسنة 2001 بشأن العمل السياسي والقنصلي، مشيراً إلى أن مرور أكثر من عقدين على صدوره جعله غير مواكب للتحولات السياسية والمؤسساتية التي شهدتها البلاد منذ 2011، كما يوجد تعارض بين بعض نصوصه والإعلان الدستوري وتعديلاته، وافتقار القانون إلى آليات تنظيمية كافية للعمل الدبلوماسي.

وشدد العقوري على ضرورة مشاركة جميع المتخصصين والقانونيين والدبلوماسيين في صياغة مشروع القانون الجديد، لضمان تحسين أداء وزارة الخارجية، وتطوير عمل البعثات الدبلوماسية بالخارج، وتعزيز الخدمات المقدمة للمواطنين الليبيين، ووضع معايير لاختيار الكفاءات الوطنية ضمن كادر وزارة الخارجية.