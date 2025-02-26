مجلس النواب يطّلع على الدعم المقدّم للوفود العام الماضي

عقد رئيس ديوان مجلس النواب، الأ “عبدالله المصري الفضيل”، اجتماعًا بمديري الإدارات والمكاتب بالديوان، اطّلع خلاله على سير العمل في جميع الإدارات والمكاتب بالديوان.

وقامت إدارة شؤون المجلس بالديوان خلال الاجتماع “بتقديم عرض مرئي تضمّن الأعمال التي قامت بها خلال العام الماضي 2024، من حيث تقديم الدعم لوفود مجلس النواب في الشُعَب البرلمانية المختلفة، والتي تشمل البرلمان الإفريقي، والبرلمان العربي، والاتحاد البرلماني العربي، والجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط، والاتحاد البرلماني الدولي”.