مجلس النواب يعتزم عقد جلسة طارئة

صرح رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بمجلس النواب زايد هدية، بأن المجلس الأعلى للدولة لم يتجاوب مع مجلس النواب في مشاورات المناصب السيادية.

ونقل المكتب الإعلامي بمجلس النواب عن هدية قوله في تصريحات، الأحد، إن مجلس النواب أدى ما عليه وملتزم بكل الاتفاقيات المنصوص عليها فيما يتعلق بالمناصب السيادية والتشاور مع مجلس الدولة.

وأوضح رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية بأن مجلس النواب أحال كل المُرشحين للمناصب السيادية إلى مجلس الدولة مرات عديدة ولكن تفاجؤوا بعدم تجاوب مجلس الدولة أو تعاطيه معهم في هذه المشاورات، وفق قوله.

وأشار هدية إلى عزم مجلس النواب الأيام القليلة القادمة عقد جلسة طارئة لتسمية المناصب السيادية، مكرراً الدعوة لمجلس الدولة بإحالة الأسماء لعرضها في جلسة مجلس النواب المقررة في حينها.

كما أكد هدية على أن “الوقت حالياً يُحتم علينا إنجاز هذا الاستحقاق المهم وبشكل عاجل في جلسة لمجلس النواب”.