مجلس النواب يعتمد خطة التحول التنموي ويقر ميزانية التنمية

استأنف مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، جلسته الرسمية برئاسة النائب الثاني لرئيس المجلس، الأستاذ مصباح دومة، لمتابعة جدول أعماله المتعلق بالقضايا الاقتصادية والتنموية.

وصرّح المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، بأن المجلس صوّت بالإجماع على اعتماد خطة التنمية (التحول)، كما أقر ميزانية التنمية المُقترحة، في خطوة وصفها بأنها تهدف إلى تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق أهداف استراتيجية في البنية التحتية والخدمات العامة.

ويأتي هذا القرار ضمن مساعي مجلس النواب لتسريع تنفيذ المشروعات التنموية في مختلف المناطق، والتركيز على برامج التحول الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة بما يتماشى مع أولويات الدولة خلال المرحلة القادمة.