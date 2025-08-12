مجلس النواب يعتمد خطة تحديث الموقع الإلكتروني لمجلس المستشارين القانونيين الأفارقة

ترأس رئيس قسم متابعة إدارة القضايا والدعاوى بإدارة الشؤون القانونية في ديوان مجلس النواب، ورئيس لجنة التخطيط بمجلس المستشارين القانونيين في البرلمانات الأفريقية، السيد فارس رزق بوخبيزة، اليوم، الاجتماع الثاني للجنة، والذي عُقد عبر الاتصال المرئي المباشر.

واستهل الاجتماع باستعراض جدول الأعمال، الذي شمل مناقشة طلبات الاستضافة المقدمة من البرلمانات الأفريقية للندوة الثامنة للمجلس، إلى جانب بحث المحاور المقترحة للندوة.

كما ناقش المجتمعون بند رقمنة الرسائل الخاصة بمجلس المستشارين القانونيين، حيث تمت الموافقة على هذا المقترح، إضافة إلى اعتماد خطة تحديث الموقع الإلكتروني للمجلس.