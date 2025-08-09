مجلس النواب يعزز التعاون مع الأمم المتحدة لتنفيذ أجندة 2030 وأفريقيا 2063

عقدت اللجنة الوطنية للتنمية المستدامة بمجلس النواب، اجتماعًا رسميًا مع إينيس تشوما، نائب الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة والمنسق المقيم للشؤون الإنسانية في ليبيا بالإنابة، برئاسة النائبة ربيعة أبوراس.

وناقش الجانبان سبل التعاون المشترك في مجالات التحليل والسياسات، التشريعات، البيانات، الشراكات، التمويل، والتواصل الاستراتيجي، مع التركيز على تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 وأجندة أفريقيا 2063.

وأكد تشوما استعداد الأمم المتحدة لدعم الجهود الوطنية لبناء نموذج تشاركي وفعّال للتنمية المستدامة، فيما ثمّنت أبوراس التفاعل الإيجابي، معتبرة اللقاء انطلاقة جديدة نحو شراكة عملية ومستدامة تعزز دور البرلمان في قيادة التنمية العادلة والشاملة في ليبيا.