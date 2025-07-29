مجلس النواب يعزز التعاون مع المحكمة الدستورية ويستعد لجلسة حوارية حول تطوير النظام الصحي

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، مصباح دومة، اليوم بمقر ديوان المجلس في مدينة بنغازي، برئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار مصطفى عبدالله محمد.

وتم خلال اللقاء الاطلاع على سير العمل بالمحكمة الدستورية العليا، ومناقشة سبل تذليل الصعوبات التي قد تواجه أداءها، بما يضمن فاعلية واستقلالية المؤسسة القضائية.

كما تم الاتفاق على تعزيز التعاون بين مجلس النواب والمحكمة الدستورية العليا، في إطار دعم المصلحة العامة، والارتقاء بمستوى العمل القانوني والدستوري في البلاد.

نائب رئيس لجنة الصحة يبحث مع مركز تطوير النظام الصحي الترتيبات لجلسة حوارية حول إصلاح القطاع

في إطار متابعة جهود تطوير النظام الصحي في ليبيا، عقد نائب رئيس لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، الدكتور حسن الزرقاء، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع مدير عام مركز تطوير النظام الصحي الدكتور مفتاح طويلب وعدد من مديري الإدارات بالمركز، وذلك بمقر ديوان مجلس النواب في مدينة بنغازي.

وناقش الاجتماع التحضيرات الخاصة بـ الجلسة الحوارية التي ينظمها المركز الوطني لتطوير النظام الصحي، برعاية لجنة الصحة والبيئة بمجلس النواب، والمقررة في السادس من أغسطس المقبل بمقر المجلس.

ويأتي هذا اللقاء في سياق الدور الرقابي والتنسيقي الذي تضطلع به لجنة الصحة والبيئة، لمتابعة خطط إصلاح القطاع الصحي، ودعم المبادرات الرامية إلى الارتقاء بالخدمات الصحية على المستوى الوطني.

مجلس النواب يبحث تحديات الأمن القومي وآليات مكافحة المخدرات

التقى النائب الثاني لرئيس مجلس النواب، الأستاذ مصباح دومة، اليوم بمكتبه في مقر ديوان المجلس بمدينة بنغازي، رئيس لجنة الدفاع والأمن القومي، طلال ميهوب، في لقاء خُصص لبحث عدد من القضايا ذات الصلة بالأمن القومي.

وتناول اللقاء مناقشة آليات مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية، إلى جانب التحديات المرتبطة بانتشار مرض نقص المناعة المكتسبة (الإيدز) وسبل الحد من تفشيه، وذلك في إطار سعي مجلس النواب لتعزيز جهود الدولة في حماية المجتمع.

واتفق الطرفان خلال اللقاء على ضرورة التنسيق مع الجهات المختصة، بهدف إعداد تقرير شامل حول هذه القضايا الحيوية، بما يمكّن من بلورة سياسات فعّالة تدعم الاستقرار الصحي والأمني في البلاد.